Госдума поддержала отмену записи о детях в загранпаспортах старого образца

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об отмене записи о детях в загранпаспортах старого образца. Поправки вносятся в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Сегодня, согласно пояснительной записке, запись в загранпаспорте родителя не дает ребенку права на выезд за границу без собственного удостоверения личности, если это не определено международными договорами. В условиях санкций отдельные государства (к примеру, Кипр и Литва) в одностороннем порядке уже отказывают во въезде на их территорию из-за отсутствия у детей загранпаспортов даже при наличии записей в документах родителей. В этих обстоятельствах смысла в таких записях больше нет.

Кроме того, по данным МИД, в 2024 году при выдаче нового загранпаспорта записи о детях были внесены только 46 раз, таким образом эта услуга почти не пользуется спросом. Кабмин также предлагает внести поправки и в Налоговый кодекс, исключив 500-рублевую госпошлину за отменяемую услугу. Оба законопроекта должны вступить в силу в 2027 году.

Загранпаспорта на детей оформляются сроком на 5-10 лет, госпошлина составляет 1-3 тыс. руб. В паспорта нового поколения данные о детях пока не вносятся.

Мария Барановская