Суд на 45 суток приостановил работу ресторана «Мангал & Гриль» на улице Оптиков

После регистрации четырех инфекционных заболеваний среди посетителей ресторана «Мангал & Гриль» и выявления нарушений санитарных норм работу заведения приостановили на 45 суток. Приморский районный суд привлек ООО «Байкан» к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ.

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, в Роспотребнадзор 24 февраля поступили сведения о четырех случаях отравления после употребления блюд ресторана по адресу улица Оптиков, д. 51, корп. 1, лит. А, пом. 31-Н. Во время проверки специалисты зафиксировали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Владельцы не снабдили заведение бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха в помещении для приготовления пищи на участке изготовления холодных блюд (салатов), столовую посуду не дезинфицировали, у поваров не было санитарной одежды, а на кухне нашли грязь. В биоматериале официанта, мангальщика и повара выявили РНК норовируса 2-го генотипа.

Ко дню судебного заседания в ресторане устранили часть нарушений. Работу ООО «Байкан» приостановили на 45 суток.

Татьяна Титаева