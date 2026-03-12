В ЯНАО реализовали пилотный проект МТС по видеонаблюдению за площадками для мусора

В Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ) компания МТС реализовала пилотный проект по оснащению системами видеонаблюдения площадок с контейнерами для мусора.

«IP-камеры высокого разрешения фиксируют время приезда мусоровозов, номера машин, соблюдение техники безопасности, предупреждают о внештатных ситуациях»,— рассказали в пресс-службе оператора. Видеонаблюдение в круглосуточном режиме следит за наполнением контейнеров для корректировки графика вывоза мусора. Данные с камер хранятся на локальном видеорегистраторе.

По данным пресс-службы, в результате в периметре площадок снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка. Проект реализован в рамках программы «Цифровая городская среда».

Директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов напомнил, что ранее в пяти муниципалитетах ЯНАО была установлена система подсчета пассажиропотока в общественном транспорте с помощью искусственного интеллекта, которая помогает отслеживать движение автобусов и выявлять безбилетников.

Алексей Буров