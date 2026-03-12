В Азербайджане будут наказывать за попрошайничество

В Милли-меджлисе (парламенте) Азербайджана инициирован законопроект о внесении в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи, предусматривающей штрафы и административный арест за попрошайничество. Об этом сообщает азербайджанский ресурс 1news.az.

Законопроект уже обсуждался на совместном заседании комитетов Милли-меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

Согласно проекту документа, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение или налагаться штраф до 200 манатов ($117). Но, если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя правоохранительные органы сочтут, что штрафа недостаточно, может применяться административный арест сроком до 10 суток.

За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество предусмотрен штраф до 500 манатов ($294) либо административный арест сроком до 15 суток.

Георгий Двали, Тбилиси