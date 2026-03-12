«Россети Тюмень» направили 1,6 млн рублей на усиление грозоупорности значимого энерготранзита
«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергообъект участвует в схеме электроснабжения инфраструктуры Соровского нефтяного месторождения. На проведение работ компания направила свыше 1,6 млн рублей.
Технические мероприятия реализованы на участке ЛЭП протяженностью 14 километров. Для повышения устойчивости энергообъекта к грозовым перенапряжениям специалисты установили 165 дополнительных стеклянных изоляторов. Трасса ЛЭП проходит по сильно заболоченной и удаленной от автомагистралей местности, поэтому доставку персонала и оборудования по бездорожью обеспечивал вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. Во время проведения ремонта непрерывная передача энергоресурса нефтедобывающей инфраструктуре осуществлялась по второй, не задействованной в работах цепи ЛЭП.
Своевременное проведение профилактических мероприятий повысило надежность электроснабжения Соровского месторождения углеводородов в регионе, где добывается свыше 40 % российского черного золота.
АО «Россети Тюмень»
