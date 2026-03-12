Экс-директора «Туймазинских тепловых сетей» обвиняют в неуплате налогов

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО «Туймазинские тепловые сети» Альберта Валиахметова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере («б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что с 2019 по 2022 год руководитель компании организовал фиктивный документооборот с подставными фирмами-контрагентами, которые фактически не оказывали услуги. Ложные сведения включили в налоговые декларации по НДС, что повлекло занижение налоговой базы за счет применения вычета. Также обвиняемый умышленно занизил базу для исчисления страховых взносов. Ущерб бюджету России составил более 65 млн руб.

Обвиняемый возместил более 51 млн руб. Для полного погашения ущерба на имущество организации на сумму более 78 млн руб. наложили арест.

Майя Иванова