Почти 5 тыс. сотрудников ФСИН ушли на СВО с 2022 года

Директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что с 2022 года 4,8 тыс. бывших и действующих сотрудников службы ушли на военную операцию на Украине. Погибли 708 человек. Ранения, травмы и контузии получили 388 человек.

Данные господин Гостев представил на расширенной коллегии ФСИН по итогам работы за 2025 год. Как сообщает ТАСС, участники заседания почтили память погибших минутой молчания.

В марте 2025 года директор ФСИН сообщал, что в зону СВО с 2022 года отправились 3,5 тыс. сотрудников службы. Из них 249 получили ранения, 343 погибли.

Полина Мотызлевская