В Перми построят картодром площадью 16 га в рамках КРТ

Краевое правительство под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудило на выездном заседании в Березниках ход реализации в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня в Пермском крае заключено 50 договоров о КРТ, которые предусматривают строительство школ, медицинских учреждений, спортивных объектов и общественных пространств. В обязательства застройщиков входит и приобретение квартир для детей-сирот.

«Основным механизмом развития градостроительной области в Прикамье является комплексное развитие территории. Благодаря ему строим социальную инфраструктуру, благоустраиваем территории и возводим новое жилье. Необходимо масштабировать эту практику и в муниципалитеты»,— заявил на заседании краевого правительства глава Прикамья.

С докладом о результатах и перспективах реализации проектов КРТ выступила вице-премьер правительства Пермского края — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова. По ее словам, в рамках КРТ в Пермском крае построены и введены в эксплуатацию детский сад на 320 мест в жилом комплексе «Камаполис» (Дзержинский район Перми) и детский сад на 450 мест в жилом комплексе «МЫ» (деревня Кондратово). Оба объекта были сданы в декабре 2025 года — на год раньше запланированного срока.

В Камской долине проект КРТ предусматривает строительство нового микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь его составит 57 га. За счет средств девелопера будет возведен детский сад на 350 мест, появится школа на 1050 мест, улично-дорожная сеть, парк развлечений, сквер и другие объекты. Первое разрешение на строительство получено в декабре 2025 года.

В рамках КРТ также будет построен картодром, который расположится на шоссе Космонавтов в районе Гамовского тракта и будет включать трассу длиной 1,3 тыс. м, трибуны на 400 зрителей и парковку на 250 автомобилей. По словам госпожи Ведерниковой, застройщик уже направил проектную документацию для прохождения госэкспертизы и начал подготовку строительной площадки.

В настоящее время в Перми прорабатываются еще 16 проектов КРТ в Перми с градостроительным потенциалом более 4 млн кв. м жилья. Еще 10 проектов планируется реализовать в территориях Прикамья, их потенциал превышает 500 тыс. кв. м.

Дмитрий Махонин поручил институту территориального планирования разработать единый бренд проектов комплексного развития территории: «Это будет дополнительным знаком качества обустройства городского пространства»,— сообщил губернатор.

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина рассказала о применении мастер-планирования при реализации проектов КРТ. Оно позволяет заранее сформировать комплексное видение развития территории: определить параметры застройки, расположение общественных пространств, транспортные связи и потребность в социальной инфраструктуре. Для повышения качества строительных решений в Прикамье создана рабочая группа с участием местных и приглашенных архитекторов, студентов Пермского строительного колледжа и профильных направлений пермских вузов. Участники рассматривают концепции застройки и изучают лучшие практики формирования современной городской среды.

«Применение комплексного подхода к развитию территорий позволяет не только увеличивать объемы строительства жилья, но и формировать комфортную, современную и сбалансированную городскую среду для жителей региона»,— отметила госпожа Ермолина.

«Также важно создавать в территориях и комфортное благоустройство, поэтому поручаю все мастер-планы в рамках проектов КРТ рассматривать на муниципальных градостроительных советах, в число экспертов которых будет входить главный архитектор Пермского края»,— подчеркнул губернатор.