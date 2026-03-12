«СЛОТ», балет и архетипы

КОНЦЕРТЫ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Перемотка» (12+)

В пятницу, 13 марта, флагманы инди-сцены и уральские романтики из группы «Перемотка» выступят с большим концертом в честь своего десятилетия и выхода нового альбома «Зеленый луч» в «Сигнале». Кроме свежего материала прозвучат хиты коллектива. Публику ждет пост-панк с элементами нью-вейва.

«СЛОТ» (16+)

В субботу, 14 марта, в концертном зале «Сигнал» известные представители альтернативной музыки из группы «СЛОТ» презентуют новые песни и исполнят хиты из своего репертуара. В ноябре 2025 года после четырех лет молчания коллектив выпустил новый альбом «X10». Музыканты назвали пластинку классической для группы «СЛОТ». Кроме того, это первый альбом, записанный с новой солисткой, — Дарьей Равдиной.

Muse (0+)

В воскресенье, 15 марта, камерный оркестр Muse, который выступает при свечах, сыграет на сцене ОДО произведения классических композиторов и исполнителей современной эстрады. Сет-лист включает сочинения Вивальди и Бетховена, а также хиты певицы Адель и группы The Beatles. Симфоническое шоу начнется в 19:00.

ТЕАТРЫ

Павлова-гала (6+)

В пятницу, 13 марта, в 19:00 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет гала-концерт, посвященный 145-летию великой русской балерины Анны Павловой. Артисты исполнят шедевры балета XIX и XX веков, с которыми исполнительница блистала в императорском Мариинском театре, на главных сценах Лондона и во время легендарных гастролей Дягилева в Париже.

«Юнона и Авось» (12+)

В понедельник, 16 марта, театр под руководством Алексея Рыбникова покажет в самарской филармонии самую известную рок-оперу на российской сцене в новой постановке. Спектакль в новом прочтении актеры впервые представили на международном фестивале Пьера Кардена в 2009 году. В этой версии органично соединяются и точно выражают идею композитора традиции русской духовной музыки, народный фольклор и жанры массовой городской музыки.

«Феноменальный успех» (16+)

В четверг, 19 марта, в 19:00 актеры Московского театра комедии представят в Окружном доме офицеров спектакль об исполнительнице Флоренс Фостер Дженкинс, которая, несмотря на статус ужасной певицы, смогла собрать огромную аудиторию и выступить на сцене престижного концертного зала «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке. Главную роль в двухчасовой постановке сыграла Светлана Пермякова. Также в спектакле заняты Нериюс Манкус, Андрей Чадов, Дмитрий Малашенко, Борис Смолкин, Екатерина Волкова, Елена Захарова, Наталья Петрожицкая и Гиляна Орлова.

ВЫСТАВКИ

«Самый темный час перед рассветом» (16+)

До 5 апреля в SPACE13 gallery на Молодогвардейской, 66, работает выставка «Самый темный час перед рассветом». Экспозиция состоит из работ современных авторов, которые осмысляют в своем творчестве архетипы из мифов, сказок и легенд. В проекте участвовали около 30 художников, включая Ольгу Айдину, Юлию Баранюк, Яснояру Брусникину, Анастасию Глухову, Анастасию Григорьеву, Софью Журавкову, Майю-Софию Жуматину, Лидию Ильчук, Германа Инга, Ксению Кабачек, Дарью Клементьеву и других. Выставку можно посетить с четверга по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу — с 14:00 до 20:00 и в воскресенье с 14:00 до 18:00.

«Речная фигура, замри» (12+)

С 11 до 29 марта в культурном центре «ЗИМ Галерея» работает персональная выставка самарского фотографа Лилии Файзулловой «Речная фигура, замри». Экспозиция посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары, в котором выросла художница. Автор на протяжении нескольких лет возвращается на малую родину в своих художественных проектах. На выставке представлены фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание). Для своего проекта Лилия Файзуллова пообщалась с местными жителями, изучила экспонаты в школьном музее и зафиксировала жизнь глубинки в кадре.

СПОРТ

Хоккей

Действующий чемпион КХЛ «Локомотив» (Ярославль) сыграет с «Ладой» в Тольятти. 13 марта. «Лада Арена». 19:00.

Гандбол

Старт плей-офф чемпионата России по гандболу: в «Олимпе» тольяттинская «Лада» примет «Звезду». 13 марта. 19:00.

Волейбол

В Самаре в «МТЛ-Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» принимает «Зенит-Казань». 13 марта. 19:00.

Футбол.

Первый домашний матч в 2026 году для «Акрона» — с «Ахматом» на «Солидарность Самара Арене». 15 марта. 15:00.

«Крылья Советов» в рамках Кубка России примут московский «Локомотив». 19 марта. 19:30.