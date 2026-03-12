Смертность в СИЗО и колониях в 2025 году сократилась более чем на 10%

Число умерших в местах лишения свободы снизилось в 2025 году на 12% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на заседании коллегии ведомства в Москве.

По словам директора службы, положительной динамики «по целому ряду индикаторов» в сфере медобеспечения удалось добиться, «несмотря на недостаточное финансирование» (цитата по «Интерфаксу»). Смертность от заболеваний снизилась на 9%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 7%. Число осужденных, больных туберкулезом, сократилось на 22,5%, добавил господин Гостев.

В начале марта зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов сообщал, что в российских СИЗО и колониях сейчас содержатся 308 тыс. граждан — это исторический минимум. По словам господина Давыдова, снижение числа осужденных и заключенных стало результатом «курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики» после принятия в 2001 году новых редакций Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Полина Мотызлевская