Экс-руководителя райотдела полиции Ульяновска приговорили за взятку

В Ульяновске вынесен приговор в отношении бывшего должностного лица органов внутренних дел, обвиняемого во взятке и превышении должностных полномочий, сообщило в четверг следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Имя осужденного в СУ СКР не раскрывают, но, судя по информации суда, речь идет о вынесенном в среду Железнодорожным судом Ульяновска приговоре Сергею Дикамову, бывшему начальнику отдела полиции Железнодорожного района, обвиняемому в двух эпизодах получения взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным ведомства, установлено, что в июне 2023 года и в июне 2024 года обвиняемый, занимая должность начальника отдела полиции, через посредника получил взятку в общей сумме 50 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательские услуги без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, отмечают в СУ СКР, в сентябре 2024 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой о непривлечении к административной ответственности двух иностранных граждан, задержанных сотрудниками органов внутренних дел. За взятку в размере 20 тыс. руб. бывший начальник отдела дал своим подчиненным неправомерное указание прекратить административное разбирательство, что повлекло освобождение двух иностранцев от ответственности, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

На время следствия и судебного разбирательства в отношении обвиняемого по ходатайству следователя СУ СК России по Ульяновской области судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Дикамов был задержан 14 октября 2025 года. В декабре 2025 года, как сообщает УМВД, после служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям». Во время следствия Сергей Дикамов частично признал вину, подтвердив получение денег, но заявляя, что это был возврат долгов, а не плата за незаконные действия.

Суд согласился с выводами следствия и доводами обвинения и признал Сергея Дикамова виновным по всем эпизодам инкриминируемых преступлений, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тыс. руб. У осужденного конфискован арестованный в ходе следствия автомобиль Toyota Camry. Кроме того, Сергей Дикамов лишен специального звания полковника полиции.

Защита с приговором не согласна и полагает, что он будет обжалован в апелляционной инстанции.

Сергей Титов, Ульяновск