В Екатеринбурге скончался врач СОКБ №1 Владимир Рыжкин

В Екатеринбурге 10 марта после продолжительной борьбы с болезнью скончался заведующий отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Свердловской областной клинической больницы №1 Владимир Рыжкин. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Ему было 69 лет.

Владимир Рыжкин

Фото: Пресс-служба СОКБ №1

Владимир Рыжкин родился 20 сентября 1956 года в Свердловске. После окончания Свердловского государственного медицинского института и специализации по анестезиологии-реанимации в 1980 году он начал работать анестезиологом-реаниматологом в медсанчасти Верхнего Тагила, совмещая с работой в Кировграде. В 1983 году его пригласили в первую областную больницу, а с 1990 года после прохождения специализации по физиотерапии он бессменно руководил отделением физиотерапии.

В течение 35 лет Владимир Рыжкин активно внедрял в больнице современные реабилитационные методики, включая нейромышечную активацию и северную ходьбу. Под его руководством был создан областной центр скандинавской ходьбы в Екатеринбурге. За эти годы в центре было подготовлено более 50 инструкторов и специалистов для лечебно-профилактических учреждений города и области. Методика двигательной реабилитации была освоена в санаториях Свердловской области, а в парках Екатеринбурга были организованы оборудованные маршруты для скандинавской ходьбы.

Владимир Рыжкин популяризировал здоровый образ жизни в телепрограммах и печатных СМИ, и даже выступал в роли ведущего в ряде телевизионных программ медицинской тематики.

На протяжении сорока лет он оставался вдохновителем творческой жизни больницы: благодаря ему был создан вокально-инструментальный ансамбль, команда КВН и клуб бардовской песни «Бард Синдром». За многолетнюю деятельность он получил знак «Отличник здравоохранения», а также почетные грамоты от больницы и Министерства здравоохранения Свердловской области.

Гражданская панихида пройдет 14 марта с 11.30 до 12.30 в зале Дома прощания «Вознесение». Похоронят врача на Широкореченском кладбище.

Полина Бабинцева