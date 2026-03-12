В Прикамье трех врачей хотят осудить за неосторожное причинение смерти пациентке

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовных дел в отношении трех медработников. Как сообщает управление, все они обвиняются по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в ноябре 2024 года врач-гинеколог Чернушинской районной больницы поставила неверный диагноз беременной женщине, и вместо стационара она находилась дома. Вечером 27 ноября состояние пациентки ухудшилось: начавшееся кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. Она была госпитализирована и отправлена на операцию. «В ее ходе врач-анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации. Эти действия повлекли за собой повреждение легкого, что критически ухудшило состояние пациентки», — говорится в пресс-релизе СУ.

Для устранения последствий осложнения в операционную был приглашен врач-хирург. При попытке установить дренаж в плевральную полость он также допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое. Это усугубило уже имеющиеся повреждения, а совокупность полученных травм и развившихся осложнений привела к смерти женщины, полагает следствие. Согласно выводам экспертиз, допущенные врачами дефекты состоят в прямой причинно-следственной связи с ее смертью. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.