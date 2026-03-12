В Челябинске подростка будут судить за выстрел из ракетницы в лицо сверстнику

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 213, п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) за выстрел из сигнальной ракетницы в лицо знакомому, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, вечером 21 сентября 2025 года во дворе дома №13 на улице Южноуральской подросток из-за «малозначительного повода» выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в сторону 16-летнего знакомого. Мальчика ранило в область левого глаза, он упал на землю. В итоге у пострадавшего снизилась острота зрения, образовались рубцы у века, деформировался зрачок. Такие повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По данным региональной прокуратуры, фигурант частично признал вину. Он утверждает, что не собирался травмировать знакомого и выстрелил случайно. Подросток был уверен, что патрон в ракетнице отсутствовал.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска