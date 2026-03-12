На Среднем Урале будут судить охотника, случайно застрелившего своего друга

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя ЗАТО Лесной (Свердловская область), случайно застрелившего своего друга во время охоты. Как сообщили в СУ СКР по региону, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Следствием установлено, что 9 января 2026 года обвиняемый находился в лесном массиве с охотничьим оружием, снаряженным боеприпасами. В условиях плохой видимости он принял силуэт другого охотника, находившегося на расстоянии более 100 метров, за дикое животное и произвел выстрел. В результате огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчины были знакомы и периодически охотились вместе. В тот день они также находились на совместной охоте и координировали свои действия по рации.

«В тот злополучный день они также осуществляли совместную охоту на косулю. В один из моментов потерпевший сообщил, что направляется к условленному месту. Через некоторое время после этого сообщения обвиняемый продолжил движение по своему маршруту и вдалеке увидел движущийся объект. Решив, что это и есть косуля, он произвел роковой выстрел»,— рассказал полковник Горелых.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева