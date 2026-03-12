В Самаре планируют отремонтировать 116 многоквартирных домов из реестра ОКН

В этом году в Самаре планируют провести капитальный ремонт 116 многоквартирных домов, входящих в реестр объектов культурного наследия. Это в 2,5 раза больше результата за 2025 год. В прошлом году отремонтировали 46 домов, 45 из которых — на территории Самарского района, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Алексея Панкова, к работе с объектами культурного наследия допускаются организации, имеющие лицензию Министерства культуры РФ. С 2014 года в регионе восстановлены 258 многоквартирных домов из числа ОКН на сумму около 3 млрд руб.

Всего в этом году запланирован ремонт в 996 жилых домах. Наиболее популярные работы: ремонт фасадов, фундаментов, инженерных систем.

Руфия Кутляева