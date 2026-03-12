На Дону удобрили 402 тысячи гектаров озимых

Сельхозпроизводители Азовского района начали весеннюю подкормку озимых культур минеральными удобрениями в рамках общеобластной кампании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По данным мониторинга, по состоянию на 10 марта в Ростовской области удобрения внесли на площади около 402 тыс. га, что составляет 14% от запланированного объема. Фермеры преимущественно применяют поверхностный способ внесения.

В сообщении отмечается, что благоприятным условием для начала сезона стала хорошая влагообеспеченность почвы. Обильные осадки января и начала февраля, а также снежный покров, который сохранялся на полях зимой, обеспечили достаточный запас влаги. Потепление способствовало постепенному таянию снега без резкого схода воды. Средний запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составляет 43 мм, а в метровой толще — 131 мм, что несколько выше прошлогодних.

Константин Соловьев