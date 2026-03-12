Пашинян потребовал уволить директора музея геноцида армян за подарок Вэнсу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по его указанию была уволена директор музея геноцида армян Эдита Гзоян. Поводом стала подаренная ею книга об истории Нагорного Карабаха вице-президенту США Джей Ди Вэнсу во время его визита в Ереван. Это действие армянский премьер назвал «противоречащим внешней политике Армении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда премьер-министр страны заявляет об отсутствии карабахского движения, что значит дарить иностранному гостю книгу по карабахскому вопросу?»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

В этом же контексте армянский премьер раскритиковал священнослужителей, которые во время литургии упоминают Арцах (армянское название Нагорного Карабаха). По его словам, тем самым они вступают в противоречие с позицией правительства, которое признает эту территорию азербайджанской.

«В Армении внешнюю политику ведет правительство, и любой госслужащий, чьи действия пойдут вразрез с этой линией будет уволен. Здесь нечего обсуждать»,— заключил Пашинян.

Лусине Баласян