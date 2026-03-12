Госдума одобрила в первом чтении проект о продаже объектов культурного наследия

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий приобретать объекты культурного наследия вместе с земельными участками. При этом инвесторы не смогут совершать с имуществом сделки, пока не завершат его восстановление.

«Дом.РФ» получит право проводить торги, на которых одновременно будут продаваться объект культурного наследия с земельным участком. Вводится механизм предоставления земли под застройку в обмен на реставрацию. Это должно повысить спрос на объекты, требующие восстановления, считают авторы инициативы.

Цель законопроекта — сохранение объектов культурного наследия российских народов. «Значительная часть объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, и расходы на их восстановление во много раз могут превышать последующий доход инвестора от использования таких объектов после восстановления»,— указано в пояснительной записке.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в декабре. Тогда была утверждена программа сохранения объектов культурного наследия народов России. К 2030 году планируется отреставрировать не менее 1 тыс. исторических зданий и еще не менее 800 — к 2045 году.