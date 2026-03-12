Основатель компании Xsolla ликвидировал ИП

Основатель пермского разработчика платежных решений для игр Xsolla Александр Агапитов принял решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Сведения об этом опубликованы в базе данных СПАРК-Интерфакс.

Пермский предприниматель Александр Агапитов в 2005 году основал компанию Xsolla для разработки решений для монетизации видеоигр. ООО «Иксолла» зарегистрировано в Перми, однако с января 2023 года его основным учредителем является не Александр Агапитов, как раньше, а корпорация «Иксолла холдинг компани» (США). Согласно Rusprofile, господин Агапитов выступает соучредителем еще двух местных компаний холдинга — ООО «Иксолла Игры» и ООО «Систем Проджектс». Выручка последнего по итогам 2024 года достигла 1,1 млрд руб., чистая прибыль - 36,2 млн руб.