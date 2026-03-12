Сегодня суд Чувашии рассмотрит уголовное дело о рекламе VPN-сервиса в Telegram-канале «Сердитая Чувашия» (проект включен в реестр иностранных агентов Минюста). Информация об этом опубликована в базе решений ФАС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Чувашии рассмотрят уголовное дело о рекламе VPN в Telegram-канале

Три участника проекта признаны иностранными агентами. Согласно опубликованной информации, через них распространялась реклама VPN.

Уголовное дело по ч. 10.5 и ч.10.8 ст. 5 Закона о рекламе возбудило Чувашское УФАС России. Оно связано с запретом размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов и рекламой средств доступа к заблокированным ресурсам.

Анна Кайдалова