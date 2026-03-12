МИД России рекомендовал россиянам не посещать страны Ближнего Востока

В МИД РФ напомнили о рекомендации не посещать страны в зоне ближневосточного конфликта. С соответствующим призывом выступила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вчера во второй половине дня мы опубликовали на сайте МИД РФ и в наших аккаунтах в социальных сетях подробную информацию со ссылкой на данные министерства транспорта, Росавиации, наших правительственных ведомств о помощи и содействии возвращению граждан России из зоны конфликта»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Дипломат призвала россиян обратить внимание «на эту крайне необходимую сейчас информацию и рекомендации не посещать целый ряд стран кризисного региона».

В сообщении от 11 марта рекомендуется воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России, говорится в сообщении.

Россиян, находящихся в регионе, в МИД РФ призвали принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.

Анастасия Домбицкая