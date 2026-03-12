В Удмуртии ужесточили приговор экс-начальнику отделения угрозыска в Камбарке

Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание бывшему начальнику отделения угрозыска в Камбарке Сергею Сайтиеву, осужденному за отказ принять заявление участника СВО о вымогательстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что 23-летний и 40-летний местные жители, а также «иные лица» потребовали, применяя насилие, от военнослужащего-инвалида третьей группы передать им 375 тыс. руб. Это произошло в мае 2025 года. Подробностей происшествия не приводится. В тот же месяц злоумышленники были заключены под стражу по обвинению в вымогательстве в крупном размере (ст. 163 УК).

В объединенной пресс-службе судов республики уточнили «Ъ-Удмуртия», что уголовное дело о вымогательстве в суд еще не поступило. Один из фигурантов отправился на СВО, второй находится в СИЗО.

По данным суда Сайтиев, достоверно зная о преступлении, не принял заявление пострадавшего, а также внес недостоверные сведения в материалы процессуальной проверки. В ноябре 2025 года Камбарский райсуд Удмуртии признал майора полиции виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), и назначил ему два года лишения свободы условно.

«С приговором не согласились осужденный, который полагал назначенное наказание чрезмерно суровым и просил назначить штраф, а также прокурор, который в апелляционном представлении просил отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение, не согласившись с квалификацией содеянного»,— говорится в сообщении.

Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вынес новый, квалифицировав действия Сайтиева более строгой нормой — совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из иной личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК). Начальник отделения получил четыре года лишения свободы условно. По статье предусмотрено до 10 лет свободы.

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в МВД по региону, Сайтиев был уволен в сентябре 2025 года за «совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».