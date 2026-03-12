КС РФ одобрил выдачу принудительных лицензий на жизненно важные лекарства

Конституционный суд РФ признал законной выдачу принудительных лицензий российским фармкомпаниям на выпуск аналогов иностранных патентованных препаратов. Такое решение возможно, если существует риск недоступности оригинальных лекарств для граждан из-за санкций или необоснованно высоких цен. Соответствующее постановление было оглашено на открытом заседании КС.

Поводом для рассмотрения стала тяжба вокруг препарата для лечения муковисцидоза производства американской компании Vertex. Российский дистрибьютор более дешевого аналога («МИК») не смог договориться с патентообладателем о лицензии и обратился в суд, опасаясь дефицита лекарства для более чем 4,5 тыс. пациентов. Вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, поддержали требования о принудительной лицензии.

КС РФ постановил, что когда от наличия лекарства зависят жизнь и здоровье граждан, баланс интересов смещается в их пользу. Принудительная лицензия является исключительной мерой и действует только для покрытия дефицита. Как только оригинальный производитель начнет поставки в нужном объеме по разумной цене, действие лицензии должно быть отменено судом.

Андрей Маркелов