Оренбургский губернатор попросил у Путина 28 млрд рублей на дамбу в Орске

Оренбургской области нужна помощь федерального центра с восстановлением дамбы, после прорыва которой в 2024 году затопило город Орск. Об этом заявил губернатор Евгений Солнцев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Здесь нужна ваша помощь,— сказал глава региона.— Залатали три прорыва. Дамба большая, 25 км. Начали насыпать – в некоторых местах по шесть метров насыпали. Плюс два моста...».

По словам губернатора, «цена вопроса — 28,2 млрд рублей» и «там надо целевую программу».

«Прошу вашей помощи, потому что здесь я один не справлюсь, честно говорю»,— добавил губернатор. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности людей.

Евгений Солнцев доложил президенту, что для пострадавших от паводка построили поселок на 294 дома, а также возвели 12-этажный многоквартирный дом.

Дамба была возведена в Орске на реке Урал в 2010 году. Сооружение было прорвано 5 апреля 2024 года во время весеннего паводка. В результате были затоплены тысячи жилых домов, была проведена массовая эвакуация. Причиной прорыва дамбы, по данным Ростехнадзора, стали неверные проектные решения и нарушения при строительстве, а также неточности прогноза весеннего половодья и ненадлежащая организация работ по подготовке водохранилища к приему паводковых вод. Уголовное дело расследовали по статье о халатности и нарушении правил безопасности. Генподрядчик строительства дамбы в Орске утверждал, что сооружение «проточили грызуны». Бывший мэр Орска Василий Козупица досрочно подал в отставку летом 2024-го.

Паводок 2024 года затронул, помимо Оренбургской области, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также приграничные районы Казахстана.