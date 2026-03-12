После сюжета на Первом канале в Саратовской области возбудили дело о побоях

В Саратовской области возбудили уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ) по результатам проверки публикаций в СМИ. В преступлении подозревают жителя Николаевки Балаковского района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, с апреля 2025 года фигурант избивал свою бывшую сожительницу, а также совершал противоправные деяния в отношении ее несовершеннолетних детей.

Поводом для вмешательства регионального следкома стал выпуск телепередачи «Мужское/Женское» от 12 марта в эфире Первого канала. В описании сюжета под названием «Вы били свою жену трубой? Отец на худой конец» указано, что Галина из Саратовской области просит помочь ей избавиться от преследования бывшего сожителя Сергея. По словам женщины, последний бил ее, пока они жили вместе, а теперь угрожает расправой.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова