В городе Шахты полиция изъяла тысячу литров немаркированного алкоголя

В городе Шахты полицейские выявили подпольный склад немаркированного алкоголя. В отношении 48-летнего организатора производства возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По информации следствия, местный житель организовал в арендованном гараже склад спиртного различных наименований. При обыске помещения полицейские конфисковали более тысячи литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 750 тыс. руб.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Константин Соловьев