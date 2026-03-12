Иркутский суд избрал меру пресечения главе «Стройинноваций»

Октябрьский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору ООО «Стройинновации» Юлии Еманаковой. Она занимала эту должность в период с 2023-го по 2024 год, фигурантке дела вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, гендиректор фирмы заключала договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов, в том числе с гражданами, имеющими право на материнский капитал и семейную ипотеку. Однако условия договоров не исполняла.

В начале марта суд также поместил под домашний арест гендиректора компаний «Стройинновации» и ИЗБК Максима Еманакова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии правоохранителей, он заключал договоры с физлицами на строительство частных домов, но не исполнял их. Ранее в ГУ МВД региона сообщали, что ущерб от его действий превысил 40 млн руб.

Александра Стрелкова