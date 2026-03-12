Госэкспертиза одобрила проект испытательного стенда «Пермских моторов» в Новых Лядах

Проект строительства испытательного стенда АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Согласно проекту, открытый испытательный стенд расположится на площади 16,6 га., и будет предназначен для инженерных и сертификационных испытаний двигателей ПД-35. Проекту присвоен статус приоритетного, в строительство стенда будет вложено 3,7 млрд руб. Работы начнутся в 2026 году, сдать объект планируется в 2027 году.

ПД-35 — первая российская газотурбинная силовая установка большой тяги, которая будет базовой для перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн для перспективных широкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов. Головным разработчиком является «ОДК-Авиадвигатель», головной производитель — «ОДК — Пермские моторы».