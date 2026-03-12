Туристам в Дубае грозит два года тюрьмы за публикацию фото и видео последствий атак Ирана

21 иностранному туристу в Дубае грозит до двух лет тюрьмы за публикацию в социальных сетях фотографий и видео последствий иранских атак на эмират. Об этом сообщает лондонская газета The Telegraph.

Как пишет газета, всем туристам предъявлены обвинения в использовании информационных сетей и информационных технологий для распространения «лживых данных, слухов и провокационных пропагандистских материалов». Им грозит два года тюремного заключения.

По информации The Telegraph, инфлюенсеры и туристы регулярно публикуют в соцсетях фотографии ракет или причиненных ими разрушений. В феврале власти ОАЭ предупредили туристов о том, что они могут быть приговорены к тюремному заключению за публикации, касающиеся конфликта. Правозащитная организация Detained in Dubai сообщает, что аналогичные уголовные обвинения уже предъявлены как минимум 200 туристам в Катаре.

Николай Зубов