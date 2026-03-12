Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону «РЖД» оштрафовали за разбитые ж/д переезды

В Ростовской области ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

«По итогам проверки установлены факты несоблюдения технических регламентов при содержании 46 железнодорожных переездов, расположенных на территории Ростовской области»,— сказано в сообщении.

Арбитражный суд признал компанию виновной в нарушении КоАП РФ ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов) и назначил штраф в 100 тыс. рублей.

Наталья Шинкарева

