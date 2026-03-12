Челябинского производителя ниобия хотят обанкротить за долг в 10 млн рублей

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан подала иск в арбитражный суд Челябинской области о признании ООО «Вишневогорский металлургический завод „Северный ниобий“» банкротом. Сумма требований составляет 10,2 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

На данный момент заявление не принято к производству. Информация о происхождении и структуре долга отсутствует. В прошлом году признать предприятие несостоятельным намеревалась межрегиональная инспекция ФНС №32 по Челябинской области. Сумму требований тогда указывали в размере 15,2 млн руб. В январе 2026 года производство по делу прекратили, поскольку завод погасил основную часть долга.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Вишневогорский металлургический завод «Северный ниобий» зарегистрирован в рабочем поселке Вишневогорск Челябинской области в 2012 году. Совладельцами в равных долях являются Евгений и Зинаида Ильины, генеральным директором — Вячеслав Морозов. Выручка компании за 2024 год составила 19,5 млн руб., чистый убыток — 6,2 млн руб.

Виталина Ярховска