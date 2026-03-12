НОВИКОМ принял участие в молодежных слетах предприятий ОДК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) поддерживает молодежные инициативы предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), направленные на развитие кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности. Представители банка приняли участие в традиционных зимних слетах молодежи предприятий корпорации, которые прошли в Омске, Самаре и Рыбинске.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Поддержка молодежных проектов промышленных предприятий является частью системной работы банка с трудовыми коллективами организаций Госкорпорации Ростех. НОВИКОМ уже несколько лет участвует в молодежных слетах предприятий ОДК, которые проходят в разных регионах страны и объединяют молодых специалистов ведущих двигателестроительных заводов. В 2026 году участниками зимних мероприятий стали более 400 человек.

Программа слетов традиционно включает спортивные, интеллектуальные и творческие состязания. Такие мероприятия способствуют развитию командной работы и более активному вовлечению молодежи в общественную жизнь предприятий. Представители НОВИКОМа выступили членами жюри конкурсов, а также приняли участие в церемониях награждения победителей соревнований и творческих состязаний.

«С Объединенной двигателестроительной корпорацией нас связывает многолетнее стратегическое сотрудничество. Банк участвует в финансировании ключевых проектов отрасли и активно работает с трудовыми коллективами предприятий. Поддержка молодежных инициатив – важная часть этой работы. Для нас это возможность быть ближе к молодым специалистам, которые формируют будущее отечественной промышленности,», - отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного направления Дмитрий Криштопа.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

