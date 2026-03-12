Ленобласть впервые выставит долю в «Компании Усть-Луга» через публичное предложение

Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области в апреле 2026 года планирует выставить на торги в форме публичного предложения 20,99% акций АО «Компания Усть-Луга», принадлежащих региону. Об этом «Интерфаксу» сообщила председатель комитета Маринэ Тоноян.

Морской торговый порт Усть-Луга

По ее словам, начальная цена пакета составит 217,4 млн рублей — на уровне последних несостоявшихся торгов. При этом формат публичного предложения позволит участникам подавать заявки с меньшей стоимостью, однако снижение цены по закону не может превысить 50%.

Ранее Ленинградская область уже неоднократно пыталась продать этот пакет на аукционе — в декабре 2022 года, августе и ноябре 2023 года, октябре и декабре 2024 года, а также в феврале, августе и декабре 2025 года. Все торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в разные периоды составляла 217–231 млн рублей.

Акции выставлялись в рамках программы приватизации государственного имущества Ленинградской области на 2023–2025 годы. АО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 году для реализации проекта строительства многофункционального морского торгового порта Усть-Луга в Лужской губе Финского залива. Компания выступает заказчиком-застройщиком портового комплекса и участвует в вопросах финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов порта.

Согласно аукционной документации, уставный капитал общества составляет 36,86 млн рублей и разделен на 73 713 обыкновенных акций номиналом 500 рублей каждая. По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, чистый убыток компании составил 43,78 млн рублей против 23,4 млн рублей годом ранее, а выручка выросла на 37,3%, до 20,72 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года 62,19% акций «Компании Усть-Луга» принадлежало АО «ХК “Новотранс”», 20,99% — Ленинградской области, еще 16,82% — АО «Новые ресурсы».

Артемий Чулков