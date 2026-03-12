Кредитный портфель бизнеса в Башкирии уменьшился до 665 млрд рублей

В январе портфель кредитов юридических лиц в Башкирии уменьшился на 4%, до 665 млрд руб., а обязательства граждан увеличились на 1%, почти до 1,1 трлн руб., сообщает пресс-служба Нацбанка Башкирии.

Драйвером роста кредитования в начале года стала льготная ипотека. По словам замначальника экономического отдела регионального отделения Банка России Ленары Габдуллиной, в республике опережающими темпами росла ипотека, так как люди спешили оформить семейную ипотеку до изменения ее условий. В итоге в январе выдача жилищных кредитов по сравнению с началом прошлого года выросла втрое в количественном соотношении и в пять раз — в денежном выражении.

В первый месяц года жители региона оформили 3,5 тыс. кредитов почти на 15 млрд руб.

Майя Иванова