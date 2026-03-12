Госдума обязала застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает застройщиков строить объекты социальной инфраструктуры при комплексном развитии территорий (КРТ).

При принятии решения о комплексном развитии участка, который по правилам землепользования и застройки не относился к территориям КРТ, власти должны закрепить нормативы обеспеченности коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. Решение также должно учитывать предельно допустимую территориальную доступность этих объектов для жителей.

«Само понятие комплексного развития территорий должно включать в себя наличие всех объектов инфраструктуры, в том числе социальной. Закон как раз и восстанавливает справедливость, законодательно закрепляя за застройщиками обязательства по строительству социальной инфраструктуры»,— сказала журналистам, комментируя инициативу, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Школкина пояснила, что нововведение должно предотвратить ситуации, когда застройщик возводит коммерческое жилье, а строительство школ, детских садов и подъездных дорог ложится на муниципалитеты или жителей. В таких условиях гражданам часто приходится возить детей в образовательные и медицинские учреждения за несколько километров от дома.