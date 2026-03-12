Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Солнцевым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Господин Солнцев доложил президенту, что Оренбургская область привлекла более 240 млрд руб. инвестиций, что на 29 млрд руб. превышает показатели за 2024 год. Губернатор также отметил, что регион занимает первое место среди регионов России по сбору пшеницы и второе место по сбору подсолнечника, а также пятое место по добыче нефти и шестое — по добыче газа.

В марте 2025 года Владимир Путин назначил господина Солнцева врио губернатора Оренбургской области. На сентябрьских выборах главы региона Евгений Солнцев победил, набрав 83,8% голосов.