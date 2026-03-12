В Тольятти осуждены организаторы финансовой пирамиды «Фабрика Продуктов ВС»

Центральный районный суд Тольятти приговорил пятерых организаторов финансовой пирамиды «Фабрика Продуктов ВС» к лишению свободы на сроки от 8 до 14 лет и наложил на них штрафы на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов от преступной деятельности. Об этом сообщила прокуратура.

Суд установил, что с 2009 года руководство кооператива использовало схему, при которой клиенты вкладывали средства по договорам инвестиционного займа с обещанием дохода от 13 до 20% годовых. Фактически компания не осуществляла инвестиционную деятельность, а средства новых вкладчиков направлялись на выплаты первым клиентам. Для привлечения инвесторов проводились рекламные кампании и запускались программы, включая «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход».

Филиалы «Фабрики Продуктов ВС» функционировали не только в Самарской области, но и в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. За десять лет в проект инвестировали более 2,6 тыс. человек. Общая сумма похищенных средств превысила 1,2 млрд рублей.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены. По ходатайству прокурора в доход государства конфискованы денежные средства подсудимых на сумму 861 тыс. рублей, а также компьютерная и цифровая техника, офисная мебель. До исполнения судебного акта сохранен арест на имущество осужденных: квартиры, земельные участки, нежилые помещения, автотранспорт и производственное оборудование. Виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

