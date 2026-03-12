«Готовность увидеть мир кажется чем-то смелым и выдающимся»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За последнее пятилетие, кажется, именно сфера туризма прошла через наибольшие потрясения. Пандемия заставила всех замереть на местах: путешественники на долгие месяцы оставались там, где оказались — либо из-за отсутствия доступных рейсов, либо из-за изменившихся строгих правил перемещения. Бизнес тогда столкнулся с небывалым кризисом — одновременно все клиенты требовали внимания и помощи. Проблемы коснулись всех: и самостоятельных туристов, и покупателей туров.

Вторая волна растерянности охватила тревел-среду после 2022-го. Начало военных действий и санкции заставили перестраивать маршруты. Некоторые из них перестали быть доступными. Во избежание сложностей и неопределенности люди стали чаще рассуждать в духе «а оно нам и не нужно». Авиакомпании вынуждены облетать территории и тратить на это дополнительные ресурсы, география путешествий изменилась.

И вот третий кризис — ситуация на Ближнем Востоке. Снова облет территорий. Плюс топливо дорожает из-за рисков недопоставок, а значит, придется делать выбор — либо нести крупные убытки, либо закладывать их в цену билета. Некоторые авиакомпании в Азии и Европе уже сообщают о повышении тарифов, например Qantas Airways, SAS Scandinavia и Air New Zealand.

Россияне все равно путешествуют. В 2025 году они совершили примерно 14 млн туристических поездок за рубеж — больше, чем годом ранее. Но даже если представить, что все путешественники были разными людьми, это менее 10% населения страны. Поездки по России за пять лет стали популярнее, хоть и дороже. Готовность увидеть мир или просто отдохнуть на привычном курорте кажется чем-то смелым и выдающимся.

Есть вероятность, что туристы продолжат адаптироваться под меняющиеся обстоятельства, чтобы не отказываться от своих ценностей. При этом котировки уверенности растут. Переменчивость мира подчеркивает важность защитных продуктов: страховок для туристов, туров вместо самостоятельных покупок, сервисов с гибкими условиями. Путешественнику важно не остаться один на один с неопределенностью.

Яна Лубнина