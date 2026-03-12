Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упоминание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) во время литургий в церквях — это призыв к войне, который препятствует мирному процессу с Азербайджаном. По его словам, во избежание этой «логики конфликта» необходимо исключить из конституции страны упоминание Карабаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Хорошо, мы понимаем, давайте все начнем ссылаться на Республику Арцах, что это значит? Это значит конфликт. Затем, если мы примем эту теорию, на пути к ее принятию мы должны вступить в конфликт. Как мы его разрешим? Каждое такое предложение означает призыв к войне: сегодня, завтра, послезавтра, на следующий день, я не знаю, но это означает призыв к войне»,— сказал Никол Пашинян на брифинге после правительственного заседания (цитата по Armen Press).

По словам армянского премьера, так как война с Азербайджаном закончилась, «никакого карабахского движения нет» (то есть движения по возвращению Карабаха под полный контроль Армении.— ''Ъ''). «И каждый раз, когда они упоминают об этом с кафедры, когда они говорят о Республике Арцах с любой трибуны, это значит идти по пути войны»,— подчеркнул Пашинян.

Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом в результате азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. После этого стороны согласовали текст мирного договора, перед подписанием которого Азербайджан требует изменения армянской конституции: в основном законе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, где упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Референдум по конституционным поправкам пройдет не раньше второй половины 2026 года.

Лусине Баласян