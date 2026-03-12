В Челябинске рекламу банка о розыгрыше билетов признали ненадлежащей

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ПАО «Банк ПСБ» о розыгрыше билетов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С жалобой в ведомство обратился гражданин. Он сообщил, что ему на почту пришло сообщение от банка с таким содержанием: «Выиграйте ложу в главном театре страны… Как попасть в розыгрыш? ... Купите БПИФы в нашем приложении». Ранее гражданин был клиентом кредитной организации и дал согласие на получение рекламной информации. Через время он направил заявление об отзыве согласия, но рекламу продолжали присылать. Во время рассмотрения дела банк прекратил распространять рекламу на адрес электронной почты гражданина. Антимонопольная служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Виталина Ярховска