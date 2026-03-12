В Новосибирской области оформляют документы для выплат за изъятый скот

Управление ветеринарии Новосибирской области начало оформлять документы для выплаты компенсаций владельцам сельскохозяйственных животных, изъятых в ходе противоэпизоотических мероприятий. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Возмещение ущерба собственникам животных осуществляется в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных. Стоимость определяется на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,— говорится в пресс-релизе.

Управление ветеринарии не уточняет, о каких именно противоэпизоотических мероприятиях идет речь. Также не указываются населенные пункты, названия болезней скота и число поступивших заявлений на выплату компенсаций. В справке ведомства об эпизоотической обстановке на 12 марта перечисляются признаки пастереллеза и отмечается большое число пунктов (50 с начала года) со случаями бешенства животных.

10 марта заместитель председателя областного правительства — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов заявлял, что кабмин региона разрабатывает дополнительные меры поддержки собственников личных подсобных хозяйств, потерявших сельхозживотных. В частности, предполагается ввести меры господдержки при покупке молодняка крупного рогатого скота.

Валерий Лавский