Английский суд разобрался в конфиденциальности санкционных вопросов

В споре между ирландской структурой Государственной транспортной лизинговой компании и Qatar Airways Высокий суд Лондона разъяснил, какие документы можно отнести к конфиденциальным и какие меры защиты чувствительной информации могут использовать стороны.

Напомним, в 2024 году STLC Europe Thirteen Leasing Limited (ирландская структура российской ГТЛК) подала в английский суд иск к Qatar Airways (QA), связанный с договором лизинга двух самолетов Airbus A330 на 2017–2023 годы. В 2022-м в отношении истца и его материнских компаний были введены санкции. После этого QA вывела лайнеры из эксплуатации. Истец требовал взыскать долг по лизингу и убытки из-за ненадлежащего техобслуживания судов. Ответчик во встречном иске просил возместить расходы на хранение самолетов в период простоя и упущенную выгоду.

У сторон возник промежуточный спор о том, как обращаться с чувствительными материалами в ходе подготовки дела. Английский суд решал, где проходит граница между принципом открытого правосудия и необходимостью защитить информацию, раскрытие которой могло причинить компании коммерческий вред. В итоге суд признал, что конфиденциальными могут считаться документы, связанные с обращением истца в Госдеп США и OFAC за выдачей спецлицензии. Суд отметил, что материалы, связанные с ликвидацией истца, могут содержать непубличную информацию о финансовом положении и внутренней стратегии. При этом сам факт обращения за лицензией не делает всю такую переписку публичной.

Одновременно английский суд запретил возлагать на участников дополнительную ответственность за нарушения конфиденциальности со стороны вспомогательного персонала, а также отказался исключать субподрядчиков из числа внешних поставщиков услуг и вводить специальные односторонние ограничения для представителей истца. При этом суд поддержал предложение ответчика о строгих технических мерах защиты информации, включая шифрование данных, ограничение бумажных копий и запрет на загрузку данных во внешние ИИ-инструменты и хранилища.

Варвара Кеня