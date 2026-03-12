«Антитеррор Урал»: эвакуация городов в Свердловской области не проводится

В Свердловской области не проводится эвакуация жителей Екатеринбурга и еще восьми городов в Северном и Восточном управленческих округах, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Эта информация является фейковой.

По данным канала, злоумышленники распространили в интернете сообщение якобы от регионального МЧС о введении режима ЧС из-за риска повышения уровня воды при таянии снега. Согласно публикациям, в зону риска попадают районы Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска, Ирбита, Туринска и других населенных пунктов. По этой причине якобы проводится обязательная эвакуация населения.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области не публиковало данное объявление. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина