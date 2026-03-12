Атомная подлодка «Казань» отработала ракетные стрельбы в Баренцевом море

Подводная лодка «Казань» выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» на учении в Баренцевом море. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба Северного флота.

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» произвел из подводного положения стрельбу по морской цели, обозначавшей корабль условного противника. Цель находилась на удалении около 300 км. По данным объективного контроля, головная часть ракеты поразила мишень. Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

«Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М». Подлодки этого типа относят к четвертому поколению. Они оснащены высокоточным ракетным вооружением большой дальности и способны поражать цели на воде, под водой и на суше.

Подлодку заложили на ОАО «ПО "Севмаш"» в Северодвинске 24 июля 2009 года. На воду корабль спустили 31 марта 2017 года. 7 мая 2021 года АПЛ приняли в состав Военно-морского флота России.