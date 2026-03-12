В Москве начали ремонтировать подъезды многоквартирных домов

В Москве начали косметический ремонт подъездов многоквартирных домов. Планируется покраска входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки. В этом году работы должны завершить в 15,7 тыс. подъездах, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта»,— отметил господин Бирюков (цитата по сайту мэра Москвы).

Специалисты убирают электрическую проводку в короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила и другие поврежденные элементы.

«При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, а также замена табличек с номером этажа и осветительных приборов»,— добавили в пресс-службе мэра столицы.