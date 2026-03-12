В Челябинске бизнесмена арестовали за махинации при ликвидации свалок

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Альянс», сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах. Его обвиняют в мошенничестве при ликвидации свалок (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Руководитель компании пробудет в СИЗО до 10 мая 2026 года. Его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2023 году, «действуя в преступном сговоре», директор организации похитил средства, выделенные на ликвидацию нелегальных свалок в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Подрядчик вносил ложные сведения в акты выполненных работ и только по одному из эпизодов похитил более 4 млн руб. Общая сумма контрактов, заключенных администрацией Варненского района с компанией, превысила 16 млн руб.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“, задержан предприниматель Эдгар Мосоян.

Виталина Ярховска