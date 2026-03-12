Обвиняемый в мошенничестве совладелец «ГК «Витус» ушел на СВО

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела по факту хищения денег у вкладчиков группы компаний «Витус». Как сообщает портал Properm.ru, подсудимый — совладелец «Витуса», калининградский бизнесмен Дмитрий Попов заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения специальной военной операции.

Фото: Анатолий Зернин

В августе 2024 года Ленинский суд Перми признал господина Медведева виновным в мошенничестве. Суд установил, что с 2016-го по 2019 год господин Попов под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил акции и денежные средства на общую сумму более 504 млн руб., принадлежавшие ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс». В определенные сроки займы им возвращены не были, в результате чего компании не смогли выполнить свои обязательства перед вкладчиками.

В ходе прений прокуратура просила приговорить господина Попова к восьми годам колонии общего режима. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. В январе 2025 года Пермский краевой суд отменил приговор Ленинского суда Перми и направил уголовное дело обратно в прокуратуру для устранения недочетов. Позже уголовное дело вновь поступило в Ленинский суд Перми.