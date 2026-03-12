IBC Real Estate: объем инвестиций в недвижимость упадет на 31% по итогам года

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в целом по РФ в 2026 году может упасть на 31% год к году, до 700 млрд руб., следует из прогнозов консалтинговой компании IBC Real Estate. По итогам первого квартала текущего года на российском рынке было заключено сделок на 61 млрд руб., что на 50% меньше год к году.

Самое выраженное падение инвестиционного спроса консультанты фиксируют в гостиничном сегменте, где по итогам января—марта 2026 года была заключена лишь одна сделка на 1 млрд руб., это на 89% меньше год к году. На рынке складской недвижимости этот показатель за первый квартал этого года достиг 9 млрд руб., уменьшившись на 68% год к году. В офисную недвижимость инвесторы вложили 16 млрд руб., в жилую — 12 млрд руб., объемы инвестиций сократились соответственно на 66% и 62%. Рост объемов вложений по итогам первых трех месяцев 2026 года фиксируется лишь в торговом сегменте — в четыре раза год к году, до 19 млрд руб.

Довольно пессимистичные результаты продиктованы все еще высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, который сдерживает инвестиционную активность и формирует отложенный спрос на рынке недвижимости, отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Кроме того, добавляет эксперт, практически все иностранные компании, которые планировали продажу своих объектов в РФ, уже реализовали эти активы.

