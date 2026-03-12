Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане на мосту через реку Тойма введут ограничения для большегрузов

С 17 марта движение большегрузного транспорта на мосту через реку Тойма (1032-й км федеральной автодороги М-7 «Волга») будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В Татарстане на мосту через реку Тойма введут ограничения для большегрузов

В Татарстане на мосту через реку Тойма введут ограничения для большегрузов

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В Татарстане на мосту через реку Тойма введут ограничения для большегрузов

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Ограничения будут распространяться на автомобили массой свыше 20 тонн.

Сообщается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности и сохранности мостового сооружения. Водителей просят строго соблюдать дорожные знаки и заранее планировать маршруты с учетом новых ограничений.

Анна Кайдалова